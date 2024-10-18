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06:30, 18 октября 2024Из жизни

Фотограф тайно заснял невесту голой во время свадьбы

Фото: Mirage_studio / Shutterstock / Fotodom

Свадебный фотограф из США признался, что тайно заснял женщину обнаженной на ее собственной свадьбе. Об этом пишет KAAL TV.

В августе 2024 года в распоряжение полиции попала карта памяти с фотографиями обнаженных женщин, которых, предположительно, фотографировали без их ведома. В ходе расследования выяснилось, что одна из пострадавших была запечатлена на площадке для торжеств в городе Альберт-Ли во время свадьбы.

Митчелл Рингнесс, которому принадлежала карта памяти, был приглашенным фотографом на этой свадьбе. После ареста он сознался, что снимал невесту, пока та переодевалась.

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Рингнесса приговорили к двум годам лишения свободы условно и также оштрафовали на полторы тысячи долларов (около 150 тысяч рублей). Возможно, ему придется выплатить еще и компенсацию пострадавшей женщине.

Ранее стало известно, что в США сын миллионера Дона Васека тайно снимал на видео, как его гости ходят в туалет, принимают душ и занимаются сексом. Теперь по законам штата Техас ему грозит до двух лет лишения свободы за каждый пункт обвинения.

Их время пришло!
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      Алиса Дмитриева
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