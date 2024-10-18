Госдеп объявил награду до десяти миллионов долларов за сведения о проекте «Рыбарь»

Госдеп США объявил награду до $10 млн за сведения о проекте «Рыбарь»

Госдепартамент США объявил награду до десяти миллионов долларов за сведения о российском проекте «Рыбарь», об этом говорится на сайте программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»).

Американское внешнеполитическое ведомство считает, что медиаорганизация Rybar финансировалась Евгением Пригожиным и «участвует во вмешательстве в выборы в США».

В Госдепе утврждают, что «Рыбарь» управляет каналами #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS в социальных сетях и продвигает российские политические интересы в Соединенных Штатах. В преддверии президентских выборов был создан канал TEXASvsUSA в соцсети X, чтобы «эксплуатировать проблему нелегальных иммигрантов, пересекающих границу Техаса» и тем самым способствовать социальному напряжению, говорится в заявлении.

Ведомство объявило о вознаграждении за сведения о лицах, связанных с проектом, в частности о гендиректоре ООО «Рыбарь» и создателе одноименного Telegram-канала Михаиле Звинчуке.

Звинчук в декабре 2022 года вошел в рабочую группу по обеспечению взаимодействия властей по вопросам мобилизации по распоряжению президента России Владимира Путина.

