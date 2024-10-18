Группа One Direction опубликовала первый пост после смерти певца Лиама Пейна

One Direction в первом за 4 года посте выразила скорбь по погибшему Лиаму Пейну

Группа One Direction опубликовала пост в связи со смертью одного из своих бывших участников, певца Лиамап Пейна. С аккаунта группы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) было размещено сообщение с сожалениями о гибели исполнителя.

«Мы полностью опустошены новостями о смерти Лиама… Пока что нам потребуется время для скорби и принятия потери нашего брата, которого мы горячо любили», — сказано в сообщении.

Эта публикация стала первой за четыре года в аккаунте группы (с июля 2020 года). За два часа запись набрала 2,2 миллиона лайков и 212 тысяч комментариев.

Ранее стало известно, что Лиам Пейн разбился, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. По данным местных СМИ, в полицию поступил экстренный вызов из отеля, в котором говорилось об «агрессивном мужчине, который, возможно, находился под воздействием наркотиков или алкоголя».