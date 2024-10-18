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17:50, 18 октября 2024Силовые структуры

Из Турции депортировали обвиняемого в покушении на мошенничество россиянина

Из Турции депортировали россиянина по делу о мошенничестве с имуществом умершей

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники полиции в аэропорту Внуково задержали россиянина Магомеда Дарчиева, депортированного из Турции по обвинению в покушении на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в 2016 году Дарчиев и его сообщники узнали о наличии 14 объектов российской и зарубежной недвижимости у умершей женщины. Они изготовили подложное завещание, согласно которому указанное имущество должно было перейти в собственность к одному из соучастников, и направили его в суд вместе с иском о признании права в порядке наследования. Задуманное не было доведено до конца.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Сам Дарчиев покинул Россию и скрылся за границей. В 2023 году он был объявлен в международный розыск и задержан на территории Турции.

Ранее семейную пару, обвиняемую в обмане семей с детьми, больными хроническими заболеваниями, экстрадировали из Казахстана в Россию после двух лет розыска.

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      Олеся Мицкевич
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