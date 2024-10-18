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17:34, 18 октября 2024Экономика

Известная украинская певица купила дом в России в ипотеку

Певица Таисия Повалий рассказала, что купила дом в ипотеку после переезда в РФ

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globalllookpress.com

Известная украинская певица Таисия Повалий рассказала, что купила дом в ипотеку после переезда в Россию два года назад. Ее слова приводит издание Ura.ru.

Артистка переехала из Киева в Москву после начала специальной военной операции на Украине вместе с мужем и пожилой матерью. До переезда в Россию у Повалий не было своего жилья — во время гастролей она останавливалась в съемной квартире. Осуществить свою мечту с покупкой недвижимости в Москве ей удалось лишь недавно и при помощи банка.

«Я дом купила в ипотеку. Сейчас исправно плачу ежемесячные платежи. Дом мы купили б/у, не новый. В нем до нас жили люди десять лет. Мы ничего не покупали особого, потому что они оставили нам мебель. Ремонт тоже не делали. Сейчас это не обязательно, в доме ремонт уже был. Пока мне все нравится», — отметила артистка. Она добавила, что планирует заняться ремонтом после закрытия ипотеки.

Повалий также рассказала, что рядом с ее домом есть небольшой участок, однако пока садом и огородом она не занимается. «В Киеве у меня были грядки, мы выращивали неплохой урожай. Здесь у нас другой участок абсолютно — другая земля, другие растения. Тут нет такой земли, чтобы можно было что-то посадить и вырастить. Зато у меня на участке много елок: воздух чистый, дышится прекрасно», — поделилась она впечатлениями.

Ранее в октябре Повалий высказалась об отъезде певицы Аллы Пугачевой из России, призвав не судить артистку за этот выбор.

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      Полина Кислицына
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