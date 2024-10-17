Украинская певица высказалась об уехавшей из России Пугачевой

Певица Таисия Повалий призвала не судить Аллу Пугачеву

Переехавшая в Россию народная артистка Украины, певица Таисия Повалий высказалась об отъезде эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой из России. Ее слова приводит MK.RU.

Артистка заявила, что каждый человек «сам выбирает себе дорогу». «Алла — заслуженный человек, она сама может выбрать, где ей жить. Если она так посчитала, мы не можем ее судить. Это ее выбор. Не забывайте, что мы все ходим под Богом и выполняем божественный посыл», — сказала она.

Певица также добавила, что не поддерживает общение с российской коллегой после начала специальной военной операции (СВО).

Ранее Таисия Повалий пожаловалась на травлю со стороны киевских властей.

До этого украинская певица одобрила проведение СВО Россией. Певица заявила, что «затаилась» и ждала перемен на Украине с 2014 года.