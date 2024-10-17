Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:39, 17 октября 2024Культура

Украинская певица высказалась об уехавшей из России Пугачевой

Певица Таисия Повалий призвала не судить Аллу Пугачеву

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Переехавшая в Россию народная артистка Украины, певица Таисия Повалий высказалась об отъезде эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой из России. Ее слова приводит MK.RU.

Артистка заявила, что каждый человек «сам выбирает себе дорогу». «Алла — заслуженный человек, она сама может выбрать, где ей жить. Если она так посчитала, мы не можем ее судить. Это ее выбор. Не забывайте, что мы все ходим под Богом и выполняем божественный посыл», — сказала она.

Певица также добавила, что не поддерживает общение с российской коллегой после начала специальной военной операции (СВО).

Ранее Таисия Повалий пожаловалась на травлю со стороны киевских властей.

До этого украинская певица одобрила проведение СВО Россией. Певица заявила, что «затаилась» и ждала перемен на Украине с 2014 года.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «После Аллаха вся надежда на тебя». Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков попросил помощи у Кадырова

      VK запустила первую в России масштабную премию для любителей готовить

      Уходящим иностранным компаниям оставят пять процентов от стоимости актива

      На Западе разочаровались в лидерах Евросоюза

      Ведущая «Дома-2» высказалась о приеме «Оземпика» для похудения

      В Госдуме порассуждали о доносах за чайлдфри

      В российском кинотеатре установили камеры в туалете

      Украина предложила Азербайджану схему экспорта газа

      Украинская певица высказалась об уехавшей из России Пугачевой

      Российский суд получил сообщения о минировании незадолго до заседания по делу Блиновской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше