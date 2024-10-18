В российском городе капремонт дома повлек за собой протечки и пожар

В Кирове после капремонта дома стала протекать крыша и произошел пожар

В Кирове капремонт дома повлек за собой протечки и пожар. Об этом пишет издание «Девятка.ру».

На коммунальные проблемы жалуются собственники многоэтажки на Октябрьском проспекте. По их словам, прежде протечек в доме 1960 года постройки не наблюдалось. Все изменилось в 2023-м, после ремонтных работ стоимостью семь миллионов рублей. В доме прохудилась крыша, и теперь от постоянных заливов страдают десять квартир. Последующая экспертиза выявила загнивание отдельных элементов и ошибки при установке профлистов, слуховых окон и ограждений. Квартиры, однако, продолжило топить и после устранения нарушений Фондом капремонта.

Помимо протечек, капремонт спровоцировал пожар. К возгоранию привело короткое замыкание в люстре, которое, в свою очередь, возникло из-за попадания воды. В другой квартире из-за потопов отпал 50-сантиметровый кусок штукатурки. Из-за сырости в помещениях разрастается черная плесень.

Из-за некачественного ремонта рискуют собой и коммунальщики. Из-за дефектов монтажа ограждений сотрудники управляющей компании боятся сорваться с крыши во время уборки льда и снега.

Жалобы в ГЖИ и областной Минэнерго успеха не принесли. Жильцы ищут помощи у общественников — «Народный фронт» направил обращение в прокуратуру.

Ранее после капремонта в ставропольской поликлинике обвалился потолок. Инцидент произошел в кабинете педиатра — арматура и штукатурка рухнули на стол врача и пеленальный столик.