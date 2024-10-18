Крокодил утащил женщину в реку на глазах у зевак

В Индии спасателям не удалось отбить женщину у крокодила

В индийском городе Вадодара не удалось спасти женщину, которую крокодил утащил в реку на глазах у прохожих. Об этом сообщает сайт Desh Gujarat.

Крокодил напал на женщину недалеко от моста и потянул ее в воду. Очевидцы тут же вызвали спасателей. Пока те добирались до реки, рядом собралась толпа зевак.

Спасатели полчаса пытались отбить пострадавшую у хищника, однако им мешали другие крокодилы, приплывшие к берегу. Когда женщину наконец удалось вытащить из воды, она уже не дышала.

Личность пострадавшей не установлена. Предполагается, что ей было 45-50 лет.

Ранее в Малави крокодил растерзал рыболова. Друзья пострадавшего тщетно пытались спасти его вместе с прибежавшими на помощь людьми.