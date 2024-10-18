Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 18 октября 2024Из жизни

Крокодил утащил женщину в реку на глазах у зевак

В Индии спасателям не удалось отбить женщину у крокодила

Фото: Bikas Das / AP

В индийском городе Вадодара не удалось спасти женщину, которую крокодил утащил в реку на глазах у прохожих. Об этом сообщает сайт Desh Gujarat.

Крокодил напал на женщину недалеко от моста и потянул ее в воду. Очевидцы тут же вызвали спасателей. Пока те добирались до реки, рядом собралась толпа зевак.

Спасатели полчаса пытались отбить пострадавшую у хищника, однако им мешали другие крокодилы, приплывшие к берегу. Когда женщину наконец удалось вытащить из воды, она уже не дышала.

Материалы по теме:
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019
Легендарного крокодила, сожравшего 300 человек, так и не смогли поймать. Он мог выжить и продолжить охотиться на людей
Легендарного крокодила, сожравшего 300 человек, так и не смогли поймать.Он мог выжить и продолжить охотиться на людей
21 сентября 2024

Личность пострадавшей не установлена. Предполагается, что ей было 45-50 лет.

Ранее в Малави крокодил растерзал рыболова. Друзья пострадавшего тщетно пытались спасти его вместе с прибежавшими на помощь людьми.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой. Он предупредил, что это создаст угрозу для Европы

      РЖД введет подъемные в 150 тысяч рублей для привлечения персонала

      В России запретят три вида ПЭТ-упаковки

      Журналистка «Дождя» получала переводы с Украины

      Боррель озвучил причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара

      Обнаружена аномальная звезда

      В Германии захотели прекратить снабжать Украину оружием

      Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта на Украине

      Девушка заглянула в телефон лучшей подруги и узнала неприятный факт о ней

      В Приамурье произошло смертельное ДТП

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше