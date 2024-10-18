Маск предрек превращение США в пустошь при Харрис

Маск: в случае прихода к власти Харрис США станут пустошью из «Безумного Макса»

В случае прихода к власти кандидата в президенты США Камалы Харрис страна может стать ядерной пустошью из серии фильмов-антиутопий «Безумный Макс». Такое развитие событий предрек американский предприниматель Илон Маск, передает Bloomberg.

По данным агентства, миллиардер сравнил ситуацию на границе США и Мексики с зомби-апокалипсисом из-за наплыва мигрантов. Он добавил, что победа Харрис на выборах главы государства сделает США «полностью "Безумным Максом"», подразумевая киновселенную, в которой действие происходит в постапокалиптической пустоши после падения цивилизации.

«Я думаю, что эти выборы решат судьбу Америки. А вместе с судьбой Америки — и судьбу западной цивилизации», — добавил Маск.

Ранее американский предприниматель предрек себе тюремное заключение в случае прихода Харрис к власти.