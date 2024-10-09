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00:37, 9 октября 2024Мир

Илон Маск предрек себе тюремное заключение случае победы Харрис

Илон Маск считает, что его ждет тюрьма в случае победы на выборах Камалы Харрис
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск предрек себе тюремное заключение, если вице-президент США Камала Харрис победит на выборах. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Если он [кандтдпт по пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп] проиграет, мне конец… Как вы думаете, сколько времени мне придется провести в тюрьме?» — заявил миллиардер.

6 октября Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. «Президент Трамп должен победить», — заявил миллиардер. Он также подчеркнул, что демократы хотят ограничить свободу слова.

Ранее американский миллиардер назвал бывшего лидера США и кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах единственным, кто может спасти демократию.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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