Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:50, 6 октября 2024Мир

Илон Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном митинге

Илон Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном митинге в Батлере

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск вышел поддержать кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Трамп должен победить», — заявил миллиардер. Он также подчеркнул, что демократы хотят ограничить свободу слова.

Ранее сообщалось, что Трамп вернулся в Батлер, где в июле на него было совершено покушение. В этот раз безопасность мероприятия была существенно усилена, на крышах за обстановкой следят снайперы.

В сентября Маск заявил, что Соединенные Штаты скатятся в тиранию, если бывший президент страны Трамп не победит на выборах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это бред». Власти Украины высказались об уступке территорий России. Что об этом говорили в дипломатических кругах?

      Исполнителю главной роли в российской версии «Постучись в мою дверь» нашли замену

      На Украине разочаровались «планом победы» Зеленского

      В российском городе задержали подозреваемых в покушении на пенсионерку

      Трамп заявил о превращении США в посмешище

      В Нотр-Даме завершили установку всех колоколов

      Илон Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном митинге

      В Лас-Вегасе решили снести легендарное казино

      Российский лейтенант под обстрелами захватил пулеметное гнездо ВСУ

      Блогер Кац обжаловал заочный приговор за фейки об армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше