Илон Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном митинге в Батлере

Американский предприниматель Илон Маск вышел поддержать кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Трамп должен победить», — заявил миллиардер. Он также подчеркнул, что демократы хотят ограничить свободу слова.

Ранее сообщалось, что Трамп вернулся в Батлер, где в июле на него было совершено покушение. В этот раз безопасность мероприятия была существенно усилена, на крышах за обстановкой следят снайперы.

В сентября Маск заявил, что Соединенные Штаты скатятся в тиранию, если бывший президент страны Трамп не победит на выборах.