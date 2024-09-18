Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:27, 18 сентября 2024Мир

Маск предсказал США печальное будущее в случае поражения Трампа на выборах

Маск предупредил, что США скатятся в тиранию, если Трамп не победит на выборах
Илона Маск

Илона Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

США скатятся в тиранию, если бывший президент страны и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп не победит на выборах. Печальное будущее для США в случае поражения экс-главы Белого дома предсказал американский предприниматель Илон Маск на странице в своей соцсети X.

«Если Трамп не будет избран, Америка скатится в тиранию. Трамп должен победить», — предупредил бизнесмен.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Федеральное правительство США движется в сторону тирании. По ее словам, правительство принесло американскому народу больше страданий, чем любая другая страна в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Украина выпустила по России десятки беспилотников и ракеты. Какие регионы пострадали от атаки сильнее всего?

      Захарова заявила о реализации Британией идеологии «имперского фашизма» через Зеленского

      Британия и Франция захотели подписать новое военное соглашение из-за России

      Российского грузчика заподозрили в нападении на семиклассницу в лифте

      В США назвали организатора операции с пейджерами в Ливане

      Женщина лишилась ноги во время нападения акулы в океане и не выжила

      Россиянка захотела продлить договор услуг связи и потеряла более миллиона рублей

      Дети играли в лесу и нашли человеческие останки

      Маск предсказал США печальное будущее в случае поражения Трампа на выборах

      Врачи удалили женщине матку и яичники и пропустили вызванный плотоядными бактериями сепсис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше