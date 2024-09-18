Маск предсказал США печальное будущее в случае поражения Трампа на выборах

Маск предупредил, что США скатятся в тиранию, если Трамп не победит на выборах

США скатятся в тиранию, если бывший президент страны и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп не победит на выборах. Печальное будущее для США в случае поражения экс-главы Белого дома предсказал американский предприниматель Илон Маск на странице в своей соцсети X.

«Если Трамп не будет избран, Америка скатится в тиранию. Трамп должен победить», — предупредил бизнесмен.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Федеральное правительство США движется в сторону тирании. По ее словам, правительство принесло американскому народу больше страданий, чем любая другая страна в мире.