В Конгрессе обвинили правительство США в тирании

Конгрессвумен Грин: федеральное правительство США движется в сторону тирании

Федеральное правительство США движется в сторону тирании. В этом американские власти обвинила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин на странице в соцсети X.

«Внутренний враг поработил народ, задолжав более 35 триллионов долларов, узаконил бесконечное массовое ежедневное вторжение, а также укрепил свою тиранию», — заявила она.

По ее словам, правительство США принесло американскому народу больше страданий, чем любая другая страна в мире.

Ранее заместитель директора Центра бизнеса и прав человека имени Стерна при Нью-Йоркском университете Пол Барретт заявил, что правительству США при введении санкций против российских СМИ следует проявлять осторожность, проводя различие между иностранным вмешательством в выборы и защитой свободы слова.