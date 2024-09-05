В США раскритиковали американские санкции против российских СМИ

NYT: санкции против российских СМИ поднимают вопрос свободы слова в США

Вводя санкции против российских СМИ, правительству США следует проявлять осторожность, проводя различие между иностранным вмешательством в выборы и защитой свободы слова. Об этом заявил заместитель директора Центра бизнеса и прав человека имени Стерна при Нью-Йоркском университете Пол Барретт, сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, критики действий США считают, что данные обвинения поднимают вопросы свободы слова и указывают на возможность того, что администрация президента США Джо Байдена пытается цензурировать пророссийские комментарии.

«Разделительная линия проходит, когда вы выявляете деятельность, особенно скрытую деятельность, которая обходит установленные правила того, как мы пытаемся предотвратить иностранное вмешательство в наши выборы», — сказал Барретт.

Он подчеркнул, что если эта линия пересекается, это является «осложнением, а не поводом просто поднять флаг свободы слова и опустить руки, и мы беспомощны перед лицом очень умных агентов [президента России] Владимира Путина».

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Вашингтон также пообещал вводить визовые ограничения против сотрудников подсанкционных российских СМИ.