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23:19, 5 октября 2024Мир

Трамп вернулся на место покушения для проведения митинга

Дональд Трамп прибыл в Батлер, где в июле на него было совершено покушение
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вернулся в Батлер, штат Пенсильвания, где в июле на него было совершено покушение. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший американский лидер прибыл на митинг. В этот раз безопасность мероприятия была существенно усилена, на крышах за обстановкой следят снайперы.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы. Затем бывшего главу Белого дома экстренно эвакуировали.

В сентябре на жизнь Трампа было совершено второе покушение. На политика напали, когда он находился в гольф-клубе Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич на востоке Флориды.

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      Марина Совина
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