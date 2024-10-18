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13:38, 18 октября 2024Россия

Минобороны отчиталось о ходе взятия под контроль населенных пунктов в зоне СВО

Армия России за неделю взяла под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие данные стали известны из еженедельного брифинга Минобороны России.

В частности, подразделения группировки войск «Центр» заняли в Донецкой народной республике (ДНР) села Михайловка и Красный Яр. Также в этом регионе военнослужащие из группировки «Юг» в ходе боестолкновений взяли под контроль еще одно село — Максимильяновка.

В Луганской народной республике (ЛНР) и Запорожской области российские войска установили контроль над двумя населенными пунктами — селами Невское и Левадное соответственно.

Ранее командир спецназа «Ахмат», соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинов заявил, что почти половина занятой Вооруженными силами Украины территории Курской области возвращена под российский контроль.

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      Никита Абрамов
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