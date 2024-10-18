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13:18, 18 октября 2024Силовые структуры

Мошенники обманули российского пенсионера на 16 миллионов рублей

В Петербурге мошенники выманили у 80-летнего пенсионера более 16 млн рублей

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мошенников, которые обманом выманили у 80-летнего пенсионера более 16 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Пожилой мужчина обратился в полицию Приморского района города 16 октября. По его словам, ему позвонил неизвестный и рассказал, как сберечь накопления. Звонивший поведал, что для этого пенсионер должен перевести деньги на некий безопасный счет, предварительно обналичив их и передав курьеру.

Спустя некоторое время мужчина передал приехавшему к нему курьеру 8 614 000 рублей, а потом через банкомат пострадавший перевел на указанные аферистами счета еще 8 216 290 рублей. Таким образом злоумышленники выманили у пострадавшего 16 830 290 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники под видом сотрудников Федеральной службы безопасности обманули профессора Московского энергетического института на 13 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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