Москвичи бросились скупать элитное жилье

DolgovPro: в столице уровень спроса на элитные проекты вырос на 127 %

Уровень спроса на элитное жилье в столице в сентябре вырос на 127 процентов по отношению к прошлому месяцу. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование агентства недвижимости DolgovPro.

В сегменте комфорт-класса в сентябре было заключено 2066 сделок (на 283 больше, чем в августе), рост составил 16 процентов. Рост спроса в бизнес-сегменте составил плюс 39 процентов, в премиум — 31 процент. В сентябре общее количество сделок в сегменте бизнес-класса составило 2353 (на 660 больше, чем в августе), в премиум-классе — 584 (плюс 139).

Наибольший рост показывает элитная недвижимость, где в сентября количество сделок выросло практически в два раза. Так, в первом месяце осени было зарегистрировано 50 сделок, месяцем ранее — 22.

По словам генерального директора DolgovPro Дмитрия Долгова, в настоящее время на первичном рынке Москвы наблюдается восстановление спроса, когда рынок адаптируется к новым условиям после повышения ставки. Элитная недвижимость остается надежным источником стабильных инвестиций, такое решение выбирают покупатели, ищущие способ сохранить капитал на фоне нестабильности микро- и макроэкономической обстановки.

Ранее почти половина владельцев высокобюджетного жилья признались в желании иметь консьержа, в функции которого входит роль дворецкого или беллмена. Также россияне, владеющие дорогим жильем, хотели бы получать услуги заказа клининга, организацию доставки и валет-парковщиков.