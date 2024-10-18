МВФ одобрил выделение очередного транша для Украины на сумму более миллиарда долларов

МВФ одобрил выделение транша для Украины на 1,1 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение очередного транша для Украины на сумму более миллиарда долларов, об этом говорится на сайте организации.

Совет директоров МВФ завершил обзор договоренности в рамках программы расширенного финансирования и согласовал передачу Киеву кредитных средств на 1,1 миллиарда долларов США. Эти средства будут направлены на поддержку бюджета республики.

В заявлении говорится, что экономика Украины остается устойчивой, несмотря на сложные условия.

Ранее Всемирный банк понизил прогноз роста украинской экономики на 2025 год до двух процентов. В то же время прогноз роста ВВП Украины на 2024 год был сохранен на уровне 3,2 процента.