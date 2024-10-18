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23:16, 18 октября 2024Экономика

МВФ одобрил выделение очередного транша для Украины на сумму более миллиарда долларов

МВФ одобрил выделение транша для Украины на 1,1 млрд долларов

Фото: Valerie Plesch / Globallookpess.com

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение очередного транша для Украины на сумму более миллиарда долларов, об этом говорится на сайте организации.

Совет директоров МВФ завершил обзор договоренности в рамках программы расширенного финансирования и согласовал передачу Киеву кредитных средств на 1,1 миллиарда долларов США. Эти средства будут направлены на поддержку бюджета республики.

В заявлении говорится, что экономика Украины остается устойчивой, несмотря на сложные условия.

Ранее Всемирный банк понизил прогноз роста украинской экономики на 2025 год до двух процентов. В то же время прогноз роста ВВП Украины на 2024 год был сохранен на уровне 3,2 процента.

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      Марина Совина
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