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13:23, 18 октября 2024Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста украинской экономики

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год до 2 %

Фото: Thomas Peter / Reuters

Всемирный банк понизил прогноз роста украинской экономики на 2025 год до двух процентов. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время прогноз роста ВВП Украины на 2024 год был сохранен на уровне 3,2 процента. Что касается перспектив на 2026 год, то экономика республики, согласно ожиданиям экспертов, может вырасти на 7 процентов, хотя предварительная оценка составляла 5,1 процента.

Ранее аналитики Международного валютного фонда (МВФ) повысили собственный прогноз роста украинской экономики. В 2024 году, по оценке экспертов, ВВП республики увеличится на 3,2 процента, а в 2025-м — на 6,5 процента. Инфляция в этом году ожидается на уровне 6,4 процента, а в 2025-м темпы роста потребительских цен ускорятся до 7,6 процента.

До этого замглавы Нацбанка Украины Сергей Николайчук заявил, что по итогам 2023 года рост экономики республики составил 4,9 процента. Однако позже Государственная служба статистики Украины оценила темпы увеличения ВВП страны в 5,3 процента.

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      Анатолий Акулов
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