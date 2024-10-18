Всемирный банк ухудшил прогноз роста украинской экономики

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год до 2 %

Всемирный банк понизил прогноз роста украинской экономики на 2025 год до двух процентов. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время прогноз роста ВВП Украины на 2024 год был сохранен на уровне 3,2 процента. Что касается перспектив на 2026 год, то экономика республики, согласно ожиданиям экспертов, может вырасти на 7 процентов, хотя предварительная оценка составляла 5,1 процента.

Ранее аналитики Международного валютного фонда (МВФ) повысили собственный прогноз роста украинской экономики. В 2024 году, по оценке экспертов, ВВП республики увеличится на 3,2 процента, а в 2025-м — на 6,5 процента. Инфляция в этом году ожидается на уровне 6,4 процента, а в 2025-м темпы роста потребительских цен ускорятся до 7,6 процента.

До этого замглавы Нацбанка Украины Сергей Николайчук заявил, что по итогам 2023 года рост экономики республики составил 4,9 процента. Однако позже Государственная служба статистики Украины оценила темпы увеличения ВВП страны в 5,3 процента.