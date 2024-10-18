На Украине назвали реальным сценарием снижение возраста мобилизации

Тимочко: снижение возраста мобилизации на Украине является реальным сценарием

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко назвал снижение возраста мобилизации в стране «реальным сценарием». Об этом пишет «Страна.ua».

По его словам, если Украина окажется в ситуации, когда дополнительные ресурсы для обороны будут исчерпаны, снижение мобилизационного возраста станет вполне реальным сценарием развития событий. Он добавил, что граждан, которые попадут под это снижение, придется мобилизовать «очень резко». Тимочко также сообщил, что снижения возраста мобилизации получится избежать, если удастся закрыть коррупционные лазейки для уклонения от призыва.

Ранее министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что мобилизация украинцев с 18 до 25 лет невозможна, так как соответствующее решение было принято Верховной Радой.