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15:25, 18 октября 2024Бывший СССР

На Украине терапевт медэкспертизы купил себе 13 квартир и три Tesla

Винницкий терапевт медэкспертизы Власюк купил себе 13 квартир и 3 Tesla

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Винницкий терапевт присваивающей инвалидность медэкспертизы Виктор Власюк был уличен журналистами в покупке 13 квартир и трех автомобилей Tesla. Об этом сообщает телеканал «Киев24»

Уточняется, что врач имеет два автомобиля Tesla Model S, одну Tesla Model Y и 13 квартир. Самая дорогая из квартир находится в центре Киева и имеет шесть комнат и оформлена на жену-пенсионерку. Кроме официальной зарплаты Власюка, его семья имеет доход от энергетического бизнеса, совместного с нынешним главой медико-социальной экспертизы Винницы Юлией Даниленко.

Ранее на Украине задержали главу медкомиссии за получение взяток от призывников. В его доме нашли наличные на сумму 25 тысяч долларов (около 2,5 миллиона рублей) и 1600 евро (168 тысяч рублей).

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      Илья Таксюр
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