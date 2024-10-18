Над российским регионом сбили еще один украинский беспилотник

МО РФ: над Брянской областью сбили еще один украинский БПЛА

Над Брянской областью средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка атаковать российский регион при помощи БПЛА самолетного типа была пресечена в 22:35 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — добавили в ведомстве.

Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Еще один беспилотник сбили над Брянской областью около 21:30, сообщили в Минобороны. Как отметил губернатор, пострадавших и разрушений также не последовало.