Средства ПВО сбили дрон в небе над российским регионом

Богомаз заявил, что средства ПВО сбили БПЛА в небе над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале рассказал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат в небе над регионом.

«Пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — сказано в сообщении.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее власти Энергодара сообщили об очередной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать город с помощью двух дронов, один из которых попал в жилой дом. Пострадавших в результате атаки нет.