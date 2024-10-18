ВСУ вновь атаковали Энергодар с помощью дронов

Власти Энергодара сообщили об атаке ВСУ города с помощью БПЛА

Власти Энергодара в своем Telegram-канале рассказали об очередной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать город с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В очередной раз сегодня ВСУ осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. Нанесено два удара БПЛА по гражданской инфраструктуре города», — сказано в сообщении.

Отмечается, что один из дронов попал в жилой дом, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодар остался без электроэнергии из-за аварийного отключения высоковольтной линии за пределами города. Позже подачу электричества восстановили.