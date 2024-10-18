В Энергодар вернулось электричество

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре восстановили подачу электричества

В городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодаре восстановили подачу электричества. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, авария, из-за которой прекратилась подача ресурса, произошла за городом. На данный момент идет сбор схемы и поэтапное подключение районов города.

О том, что в Энергодаре отключили свет, стало известно ранее в пятницу, 18 октября. Причиной послужило аварийное отключение высоковольтной линии. По данным СМИ, без электричества остался практически весь город. При этом ранее жителей города предупреждали о временном отключении электроэнергии.