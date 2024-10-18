Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии

Город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодар остался без электроэнергии из-за аварийного отключения высоковольтной линии за пределами города. Об этом сообщает Telegram-канал «Энергодарский связной».

Без электричества остался практически весь город. Специалисты выясняют причины аварии и возможности ее скорейшего устранения.

Ранее жителей города предупреждали о временном отключении электроэнергии в пятницу, 18 октября, из-за ремонта. Ожидалось, что света не будет с ориентировочно с 8:00 до 15:00 в III-VII микрорайонах города.

В сентября Энергодар остался без света и воды после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В городе также отсутствовала связь.