Названы главные причины стресса при ремонте

«Профи»: контроль над подрядчиками вызывает стресс у 45 % россиян

Подавляющее большинство россиян (82 процента) испытывают стресс во время ремонта. Наиболее распространенные причины недовольства назвали эксперт сервиса «Профи», передает «Газета.Ru».

Большая часть респондентов (45 процентов) назвала контроль за подрядчиками основной причиной стресса во время переделки жилья. Второе место заняли неожиданные поломки — за них проголосовали 38 процентов респондентов. Среди других причин оказались превышение бюджета и несоответствие материалов заявленным характеристикам. При этом 15 процентов опрошенных смогли завершить ремонт без значительных эмоциональных потрясений. В этом им помогло грамотное планирование процесса.

Еще 33 процента россиян признались, что ремонт негативно повлиял на их отношения с близкими. Главными причинами ссор становились неожиданные расходы, задержки по срокам и разные взгляды на выбор материалов и подрядчиков. В 67 процентов случаев ремонт привел к ухудшению семейных отношений.

С превышением бюджета столкнулись 67 процентов участников опроса. В среднем итоговая сумма оказывалась на 25 процентов выше запланированной. Большинство было вынуждено дополнительно потратиться из-за роста стоимости стройматериалов, ошибках в расчетах и необходимость исправлять недочеты после работы подрядчиков.

Ранее сообщалось, что россияне поменяли подход к ремонту и стали чаще завершать работы в «несезон».