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16:07, 15 октября 2024Экономика

Россияне поменяли подход к ремонту

РОКВУЛ: россияне стали чаще делать ремонт в «несезон»

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне стали чаще завершать ремонт дома в «несезон». Таким наблюдением с агентством РИАМО поделились в компании РОКВУЛ.

Если в 2023 году доделывать ремонт осенью были готовы 69 процентов соотечественников, то к этому году их число выросло до 76 процентов. Осенне-зимний период традиционно считается несезонным для проведения строительных и ремонтных работ. Однако за последний год число домовладельцев, готовых продолжить ремонт с наступлением холодов, увеличилось с 40 до 43 процентов. Для 34 процентов участников опроса отсутствие изнуряющей жары является главным аргументом в пользу ремонта осенью.

Большинство в осенний период занимается утеплением дома — за такой вариант ответа проголосовал 41 процент опрошенных. На внутреннюю отделку бросили силы 32 процента респондентов, на замену электрики — 19 процентов, на установку сантехники, коммуникаций и труб — 14 процентов. Монтаж проводки является главной задачей для 13 процентов россиян.

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Неплохим временем для покраски фасада и внешней отделки осень считают 27 процентов участников исследования. Однако львиная доля информантов в такую пору все же предпочла бы работать внутри помещения.

В компании напомнили, что осенью не стоит заливать фундамент и пол, работать с «мокрыми» отделочными материалами и возводить кирпичные стены. В то же время монтаж каркаса, навесной фасадной системы и утеплителя стоит проводить как раз в осенний период.

Особое внимание при ремонте дома россияне уделяют пожарной безопасности — об этом заявили 40 процентов граждан. Для 21 процента более весомую роль играет подбор стройбригады, для 15 процентов — инженерные коммуникации. В вопросе покупки материалов 43 процента респондентов делают упор на качестве, а 35 процентов — на цене.

Ранее россияне раскрыли свои расходы на ремонт. Для большинства бюджет работ по обновлению жилья составляет не менее 100 тысяч рублей. При этом 37 процентов опрошенных смогли ограничить траты 50 тысячами рублей.

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