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08:11, 13 сентября 2024Экономика

Россияне раскрыли свои траты на ремонт

«Работа.ру»: большинство россиян тратят на ремонт менее 100 тыс. рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Большинство россиян тратят на обновление жилья менее 100 тысяч рублей. Такой результат показало совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 3,5 россиян. 33 процента из них делают ремонт, обновляют мебель или декор раз в пять лет, а по три процента — раз в месяц или раз в полгода. Чаще всего собственники меняют мебель (63 процента), текстиль (46 процентов) и цент стен (41 процент).

При этом 37 процентов респондентов потратили на ремонт до 50 тысяч рублей, еще 24 процента — от 50 до 100 тысяч рублей. 11 процентов вложили в обновление интерьера 100-150 тысяч рублей, а шесть процентов — 150-200 тысяч рублей. Только три процента потратили 200-250 тысяч, еще по пять процентов — 250-300 тысяч и 300-500 тысяч рублей. У девяти на ремонт ушло более 500 тысяч рублей.

Ранее дизайнер Юлия Тычино дала советы по ремонту жильцам хрущевок. Она отметила, что переделка интерьера таких квартир требует больших усилий из-за неудобной планировки и небольшого метража.

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      Александра Качан
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