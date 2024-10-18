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20:22, 18 октября 2024Ценности

Оксана Акиньшина обнажила ягодицы на отдыхе

Оксана Акиньшина

Оксана Акиньшина. Фото: @akinshok2013

Российская актриса Оксана Акиньшина обнажила ягодицы во время отдыха на Мальдивах. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 37-летняя звезда фильма «Чернобыль» прогулялась по пляжу в черном бикини. Данный комплект состоял из топа на тонких бретелях и стрингов с заниженной талией, металлической фурнитурой и завязками на бедрах. Также артистка надела солнцезащитные очки и распустила влажные волосы. При этом она продемонстрировала фигуру с разных ракурсов.

Ранее в октябре 46-летняя российская актриса Любовь Толкалина сняла себя обнаженной и показала фото фанатам.

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      Карина Черных
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