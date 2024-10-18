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18:53, 18 октября 2024Экономика

Основатель «Ночлежки» назвал главное отличие москвичей от петербуржцев

Основатель «Ночлежки» заявил, что москвич отличается от петербуржца широтой души

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Основатель «Ночлежки» — благотворительной организации, помогающей бездомным людям в Москве и Санкт-ПетербургеВалерий Соколов заявил, что москвич отличается от петербуржца широтой души. Интервью с ним публикует журнал «Москвич Mag».

«Москвичи вообще отличаются от петербуржцев широтой души: когда московские люди приезжают в Питер, они почему-то не смотрят на цены. Действительно, Москва — купеческая, а Петербург — дохленький. Честно могу сказать: московского туриста в Петербурге очень любят — это 100 процентов. Так что пусть москвичи всегда приезжают к нам в гости, всегда рады видеть, и наоборот», — отметил Соколов.

При этом, по словам основателя благотворительной организации, есть вещи, которые объединяют Москву и Петербург. В качестве примера он привел поэта Александра Пушкина, памятники которому стоят в обеих столицах. Московский памятник, добавил Соколов, выполнен скульптором Александром Опекушиным, а петербургский — Михаилом Аникушиным. «Эти два Пушкина, обнявшись, символизируют Москву и Петербург как две столицы. Мне кажется, эту идею надо развивать дальше», — отметил он.

Ранее в октябре театральный режиссер Нина Чусова заявила, что москвичи менее активны по сравнению с жителями других городов.

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      Полина Кислицына
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