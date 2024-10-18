Пилоты российского самолета заметили НЛО в небе над Москвой

Aviaincident: российские пилоты заметили похожий на купол НЛО объект над Москвой

Пилоты самолета российской авиакомпании заметили неопознанный летающий объект (НЛО) в небе над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

17 октября Airbus A320 выполнял рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Минск. Когда лайнер был на высоте около восьми тысяч метров, пилоты заметили в воздухе неизвестный предмет.

Он был похож на купол или крыло с желто-красными полосами впереди. Отмечается, что объект находился ниже высоты полета воздушного судна и никак не повлиял на ход рейса.

В августе пилоты другого лайнера заметили несколько НЛО из кабины и сняли их на видео. На записи видны вспыхивающие в воздухе огни, которые появлялись справа от самолета.