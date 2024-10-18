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16:16, 18 октября 2024Мир

Помощник Байдена предложил Украине еще поработать для вступления в НАТО

Салливан: Украине нужно еще поработать, чтобы дойти до членства в НАТО

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Украине «нужно еще поработать, чтобы дойти» до членства в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает «РБК Украина».

«Нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности. Итак, вопрос заключается в том, как построить мост от того, где мы сейчас находимся, к возможному членству Украины в НАТО», — сказал он.

По словам помощника американского лидера, позиция Вашингтона в этом вопросе остается неизменной: в будущем они видят Украину в НАТО. Он также добавил, что Байден пытается обеспечить Киеву долгосрочную поддержку.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе не хотят, чтобы «у кого-то создавалось впечатление» о снижении военным блоком поддержки Украины. Он подчеркнул, что члены НАТО будут стремиться к тому, чтобы Киев имел достаточно вооружения.

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      Виктория Кондратьева
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