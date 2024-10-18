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15:32, 18 октября 2024Мир

В НАТО высказались о снижении поддержки Украины

Рютте: НАТО не хочет, чтобы создавалось впечатление о снижении поддержки Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

В Североатлантическом альянсе не хотят, чтобы «у кого-то создавалось впечатление» о снижении военным блоком поддержки Украины после представления украинским лидером Владимира Зеленского его «плана победы». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«В альянсе будут стремиться к тому, чтобы Киев имел достаточно вооружений, чтобы воевать. Каждая строчка "плана победы" не была темой вчерашних дебатов. Мы просто приняли его к сведению (...) Главной темой для обсуждения было то, как не допустить того, чтобы кто-то в России подумал, что НАТО снижает поддержку Украине», — отметил генсек.

По мнению Рютте, в «плане победы» есть достаточное количество инициатив, «требующих уточнения и дальнейшего обсуждения». Он добавил, что союзники по НАТО на данный момент «не могут прийти к консенсусу по нескольким пунктам» предложений Зеленского.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что и Европейский совет без особого энтузиазма отнесся к «плану победы» Зеленского. Он указал на то, что «план победы» не стремится разрешить конфликт и «не является выразительным ярким светом в конце тоннеля, который способен изменить реальность».

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      Дарья Устьянцева
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