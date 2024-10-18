В Польше рассказали о реакции НАТО и Евросовета на «план победы» Зеленского

МО Польши: НАТО и Евросовет без энтузиазма отнеслись к плану победы Зеленского

Североатлантический альянс и Евросовет без особого энтузиазма отнеслись к «плану победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Reuters.

«Сердцем мы бы все хотели, чтобы план Зеленского был реализован (...) Но большого энтузиазма ни в Европейском совете, ни в штаб-квартире НАТО не наблюдается, потому что ситуация на фронте достаточно сложная, есть огромная усталость от украинского конфликта», — отметил глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш указал на то, что «план победы» не стремится разрешить конфликт и «не является выразительным ярким светом в конце тоннеля, который способен изменить реальность».

Ранее президент США Джо Байден прибыл с визитом в Германию, чтобы обсудить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании. В частности, уточняется, что одной из центральных тем саммита будет обсуждение предложенного Зеленским «плана победы», одним из пунктов которого является требование принятия Киева в НАТО.