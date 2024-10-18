Послание 100-летней давности вскрыли в американском городе

В Канзас-Сити сотрудники музея вскрыли 100-летнюю капсулу времени

Национальный музей и мемориал Первой мировой войны американского города Канзас-Сити вскрыл 100-летнюю капсулу времени. Об этом сообщает CNN.

В 1924 году кураторы музея и историки замуровали свое послание в будущее в Мемориале Свободы, наказав открыть его ровно через 100 лет. Предметы внутри должны были прославлять победу в Первой мировой войне и показывать жизнь того времени.

Летом 2024 года новые сотрудники музея решили вытащить капсулу времени. Они рассказали, что сделать это было не так легко. Металлическая коробка оказалась спрятана не совсем там, где должна была, поэтому работникам пришлось дольше сверлить. Кроме того, им было известно, что внутри капсулы находилась особая нитратная пленка. Она могла воспламениться при контакте с кислородом, поэтому персонал музея вызвал на вскрытие экспертов по взрывчатке. Коробку удалось открыть без инцидентов.

Сотрудники музея восемь часов распаковывали каждый предмет и для демонстрации найденного организовали специальное мероприятие. Внутри коробки были Конституция, Библия и копия Декларации объявления США войны Германии в апреле 1917 года. Также они вытащили из капсулы семена растений, произрастающих в Канзас-Сити, и письма военных из союзных стран, которые присутствовали на церемонии закладки фундамента Мемориала Свободы в 1921 году. Еще одно письмо было написано 30-м президентом США Калвином Кулиджем.

Кроме того, в капсуле лежал газетный номер Kansas City Star от первого ноября 1921 года. На обратной стороне металлической коробки были выгравированы имена всех тех, кто участвовал в подготовке и замуровывании капсулы времени.

Ранее сообщалось, что в США руководитель реконструкции знаменитого небоскреба в Сан-Франциско, случайно нашел под ним 50-летнюю капсулу времени. Выяснилось, что создатели здания решили собрать современные им вырезки из газет, листовки протестующих против постройки «Трансамерики» и другие памятные предметы и заложить их в круглом металлическом контейнере под зданием бара Bank Exchange.