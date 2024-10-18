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14:12, 18 октября 2024Силовые структуры

Произошедший в центре Луганска взрыв попал на видео

Камера видеорегистратора сняла произошедший в центре Луганска взрыв
Начало событий в новости Российские следователи возбудили дело после взрыва в Луганске

Камера видеорегистратора сняла произошедший в центре Луганска взрыв. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash на Донбассе.

На видеозаписи показано, как в центре проезжей части взорвалась машина.

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело. По информации правоохранителей, в результате инцидента в центре города повреждены два автомобиля, пострадала женщина. Один мужчина не выжил. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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      Анна Габай
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