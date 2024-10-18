Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:48, 18 октября 2024Силовые структуры

Российские следователи возбудили дело после взрыва в Луганске

После взрыва в центре Луганска возбудили уголовное дело

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские следователи завели уголовное дело после взрыва в Луганске. Об этом в пятницу, 18 октября, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в результате инцидента в центре города повреждены два автомобиля, погиб мужчина и пострадала женщина. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Момент ЧП на дороге в центре Луганска попал на видеорегистратор и был опубликован Telegram-каналом «Mash на Донбассе».

Ранее 17 октября сообщалось, что в Горловке пострадали три сотрудника коммунальных служб при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      У Минобороны России похитили 15 объектов недвижимости за сотни миллионов рублей. Спустя три года они нашлись

      Россиянин получил 13 лет колонии за передачу Украине сведений о ПВО в Керчи

      Российский министр призвал пересмотреть понятия развивающихся и развитых экономик

      Подлодка «Князь Пожарский» приступила к госиспытаниям

      Москвич запутался в штанах и вызвал на помощь спасателей

      Кавказский рододендрон повторно зацвел в Сочи

      В России озвучили свои сценарии развития конфликта на Украине после выборов в США

      Премьер Словакии раскрыл мнение ЕС по плану Зеленского

      Китай не удержал цены на жилье от обрушения

      Популярную актрису заподозрили в приеме «Оземпика» после выхода в свет в кожаном корсете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше