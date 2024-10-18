Российские следователи возбудили дело после взрыва в Луганске

После взрыва в центре Луганска возбудили уголовное дело

Российские следователи завели уголовное дело после взрыва в Луганске. Об этом в пятницу, 18 октября, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в результате инцидента в центре города повреждены два автомобиля, погиб мужчина и пострадала женщина. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Момент ЧП на дороге в центре Луганска попал на видеорегистратор и был опубликован Telegram-каналом «Mash на Донбассе».

Ранее 17 октября сообщалось, что в Горловке пострадали три сотрудника коммунальных служб при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).