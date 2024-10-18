Путин назвал главный драйвер роста мировой экономики

Путин: страны БРИКС являются главными драйверами роста мировой экономики

В настоящее время страны БРИКС являются главными драйверами роста мировой экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, именно в этом объединении будет формироваться основной рост глобального ВВП в среднесрочной перспективе. Средний темп увеличения валового продукта в БРИКС по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 4 процентов, тогда как среднемировой показатель составит 3,2 процента, отметил глава государства.

Что касается суммарного ВВП объединения, то он, по словам Путина, превысил отметку в 60 триллионов долларов. В то же время общая доля БРИКС в структуре глобального валового продукта «уверенно» превышает соответствующий показатель «Большой семерки» (G7) и продолжает увеличиваться, резюмировал президент.

Помимо России в состав БРИКС входят Бразилия, Индия, Китай, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Южно-Африканская Республика. Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка сообщило о рекордном росте доли этого объединения в структуре мирового ВВП по паритету покупательной способности (ППС). По итогам 2023 года показатель БРИКС увеличился до отметки в 35,7 процента, а доля G7, напротив, опустилась до 29 процентов.