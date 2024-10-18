Путин заявил, что НАТО воюет с Россией руками украинцев

НАТО воюет с Россией руками украинцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат», — сказал глава государства на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Путин также подчеркнул, что Киев не жалеет своих военнослужащих в интересах третьих стран.

Ранее российский лидер заявил о готовности Москвы обсуждать мирное урегулирование конфликта, но только на базе документов, представленных в Стамбуле. Кроме того, Путин напомнил, что Украина сама себе запретила вести переговоры с Россией.

Помимо этого, на встрече президент РФ подчеркнул заинтересованность Москвы в скорейшем завершении украинского конфликта.