Раскрыт возможный срок лишения свободы для жены Леонида Гозмана

Жене Леонида Гозмана Марине Егоровой грозит до 12 лет колонии за контрабанду

Жене политика Леонида Гозмана (признан Минюстом России иноагентом) Марине Егоровой грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ее адвокат Михаил Бирюков подтвердил агентству, что Егорова проходит обвиняемой по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда»). По его словам, уголовное дело в отношении женщины возбудили 27 сентября, а задержали ее 3 октября. Бирюков рассказал, что летом 2023 года правоохранители задержали водителя семьи Гозманов, когда он пересекал российско-эстонскую границу в районе Пскова. У мужчины изъяли дореволюционные столовые приборы — ложки и вилки из мельхиора и серебра из наследства, которое осталось в семье от матери Леонида Гозмана.

По словам адвоката, вывозить не имеющие культурной ценности бытовые предметы того времени из России можно, однако для этого надо получить разрешение Минкульта России. Такого документа у семьи тогда не было, добавил защитник.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы отправил Егорову под домашний арест. Она признала свою вину.