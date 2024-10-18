Россиян призвали сдавать оружие для отправки на СВО

В Курганской области стали принимать легальное оружие для отправки на СВО

Россиян призвали сдавать легально приобретенное оружие для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Пока речь идет о Курганской области, сообщили в управлении Росгвардии региона.

Как уточнили в ведомстве, для этого необходимо обратиться с заявлением в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту учета оружия. При этом должно быть соблюдено одно условия — ружья, передаваемые на фронт, должны быть исправны.

«Прием оружия у граждан осуществляется на основании договора пожертвования и акта приема-передачи», — добавили в ведомстве.

Ранее аналогичный призыв был озвучен в другом российском регионе — Республике Коми. Как заявлял глава региона Владимир Уйба, гражданское оружие поможет российским военным отражать атаки беспилотников, направляемых со стороны Украины.