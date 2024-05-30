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09:51, 30 мая 2024Россия

Россиян призвали сдавать личное оружие для СВО

Глава Коми Уйба призвал жителей сдавать личное оружие для нужд СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Коми Владимир Уйба призвал жителей сдавать личное оружие для нужд специальной военной операции (СВО). С этой инициативой он выступил во «ВКонтакте».

По его мнению, гражданское оружие поможет российским военным отражать атаки беспилотников, направляемых со стороны Украины.

«В настоящее время остро стоит вопрос о применении в зоне проведения специальной военной операции гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия в целях пресечения деятельности беспилотных летательных аппаратов», — отметил Уйба.

Он пояснил, что процесс приема «огнестрельного гладкоствольного оружия и патронов» будет осуществляться на основании договора о добровольном пожертвовании.

«Для дальнейшей консультации гражданам необходимо обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми по месту учета оружия», — добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы попросили жителей Бурятии передать имеющееся у них охотничье оружие и патроны к нему для стрельбы по дронам в зоне спецоперации.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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