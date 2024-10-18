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11:08, 18 октября 2024Путешествия

Россиянам раскрыли пять бюджетных направлений для отдыха на Новый год

«Яндекс Путешествия»: билет до Карелии на Новый год стоит от 2750 рублей

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Россиянам посоветовали планировать поездки на Новый год уже сейчас, чтобы сэкономить на билетах. Пять бюджетных направлений для отдыха раскрыли в сервисе «Яндекс Путешествия», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В перечень вошла Республика Карелия. Сейчас билет на поезд из Москвы в Петрозаводск на 29 декабря можно купить по цене от 2750 рублей, время в пути займет около 14 часов. До популярного у туристов парка Рускеала получится добраться за 16 часов, стоимость билета — от 6400 рублей.

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В числе дешевых мест оказалась Кострома, которая славится сырами, сладостями и резиденцией Снегурочки. Доехать до города на поезде можно за 4-5 часов, билет на 29 декабря сейчас стоит от тысячи рублей.

Еще один вариант — Киров, который получил статус «Новогодней столицы России» с 2024 на 2025 год. Железнодорожный билет из Москвы на 29 декабря можно купить по цене от 2800 рублей. Путь займет от 12 до 17 часов.

Туристам также предлагают посетить резиденцию Деда Мороза во время поездки в Вологду и Великий Устюг. До первого города из столицы доезжают примерно за 6,5 часа и 1200 рублей. Оттуда до Великого Устюга ходят рейсовые автобусы, путь займет около 6 часов.

Кроме того, бюджетным направлением оказался Нижний Новгород. Туда можно добраться скоростным поездом за 1300 рублей, время в пути — около 4 часов.

Ранее сообщалось, что к Новому году стоимость отдыха за границей увеличится минимум на 30 процентов. Подорожание затронет такие направления, как Египет, Таиланд и Мальдивы.

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      Мария Борисова
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