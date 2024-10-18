Россияне поделились новыми снимками самой яркой за 100 лет кометы

Жители Калининграда поделились новыми снимками самой яркой кометы C/2023 A3

Россияне поделились новыми снимками C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Соответствующие фото публикует Telegram-канал Amber Mash.

Жители Калининграда стали свидетелями самой яркой за 100 лет кометы. При этом авторы поста уточнили, что полет небесного тела можно легко увидеть до конца недели невооруженным глазом. Потом он будет не таким ярким и для наблюдения за ним придется ехать в область с биноклем.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Иван Вагнер, входящий в состав «Роскосмоса», сделал первые снимки кометы C/2023 A3. По его словам, он сфотографировал ее впервые 24 сентября.