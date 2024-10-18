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16:46, 18 октября 2024Россия

Россияне заразились ботулизмом после употребления одного продукта

В Мордовии двух человек госпитализировали с ботулизмом после употребления рыбы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Мордовии двух человек госпитализировали с ботулизмом после употребления одного продукта — вяленой рыбы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По сообщению издания, заразившихся ботулизмом россиян может быть больше — специалисты регионального Роспотребнадзора изучают все обстоятельства случившегося.

Заболевших поместили в инфекционное отделение больницы в Саранске.

В июне в России было зарегистрировано свыше 160 случаев ботулизма. Все пострадавшие заказывали салаты с фасолью.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в разговоре с «Лентой.ру» рассказал об опасности ботулотоксина, который вызывает ботулизм. Этот токсин парализует мышцы и нарушает глотание и дыхание.

ЖЗЛ
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