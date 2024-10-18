Россиянин проплыл 600 километров по Арктике из-за ностальгии

Путешественник Самойлов проплыл с семьей 600 километров на байдарках по Арктике

Путешественник Виталий Самойлов из Алтайского края проплыл с семьей 600 километров на байдарках по Арктике из-за ностальгии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики Саха (Якутия).

Россиянин сплавился по реке Яна от Верхоянска до поселка Северный Усть-Янского района Якутии, где прошло детство мужчины, и в дороге осмыслял прожитые годы. Путешествие семьи Самойловых продлилось 25 дней, за время поездки Виталий показал ребенку места, где он «рос и воспитывался в суровых условиях Севера».

В фильме, выложенном на канале Самойлова в YouTube, россиянин рассказал, что порой просыпался с тревожным чувством недосягаемости детства и родных мест, а когда он начал путешествие, то «почти сорок лет ощущения безвозвратной потери сменились надеждой».

Ранее сообщалось, что путешественник Валерий Стемпень преодолел более 5000 километров по Арктике ради фото.