69-я параллель
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09:30, 18 октября 202469-я параллель

Россиянин проплыл 600 километров по Арктике из-за ностальгии

Путешественник Самойлов проплыл с семьей 600 километров на байдарках по Арктике

Кадр: Виталий Самойлов / YouTube

Путешественник Виталий Самойлов из Алтайского края проплыл с семьей 600 километров на байдарках по Арктике из-за ностальгии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики Саха (Якутия).

Россиянин сплавился по реке Яна от Верхоянска до поселка Северный Усть-Янского района Якутии, где прошло детство мужчины, и в дороге осмыслял прожитые годы. Путешествие семьи Самойловых продлилось 25 дней, за время поездки Виталий показал ребенку места, где он «рос и воспитывался в суровых условиях Севера».

В фильме, выложенном на канале Самойлова в YouTube, россиянин рассказал, что порой просыпался с тревожным чувством недосягаемости детства и родных мест, а когда он начал путешествие, то «почти сорок лет ощущения безвозвратной потери сменились надеждой».

Ранее сообщалось, что путешественник Валерий Стемпень преодолел более 5000 километров по Арктике ради фото.

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      Марк Леонов
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