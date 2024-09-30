Более пяти тысяч километров проследовала собака за поплывшим ради фото россиянином

Россиянин Стемпень с собакой преодолел 5 тысяч километров ради фото и видео

Российский путешественник Валерий Стемпень преодолел более пяти тысяч километров по Арктике ради фото достопримечательностей, исследования перспективных туристических маршрутов и съемки видео. Об этом сообщает портал ЯСИА.

Значительную часть расстояния мужчина преодолел по рекам Якутии. Как рассказал проплывший по 19 рекам Стемпень, все расстояние за ним проследовала его домашняя собака по кличке Лана.

«Одному преодолеть такой путь было очень сложно. Было такое, что я ровно месяц никого не видел. Сильно уставал, было трудно морально и физически. Останавливался в охотничьих избушках, ночевал в палатке», — рассказал о путешествии россиянин.

Стемпень добавил, что на протяжении всей экспедиции собака верно служила ему и защищала его от диких животных.

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