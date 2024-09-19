Голландец-путешественник рассказал о посещении Русского Севера

Путешественник из Голландии Снейп рассказал, что его восхитил Русский Север

Живущий в России тревел-блогер из Голландии Махил Снейп посетил природные достопримечательности Республики Коми и описал впечатления от Русского Севера. Эмоциями он поделился в Telegram-канале «Discover Russia | Исследуем Россию».

Как рассказал Снейп, его восхитило то, что он стал одним из немногих туристов, которым посчастливилось увидеть природу Коми. Голландец сравнил свои эмоции от посещения региона с чувствами, которые мог испытать при исследовании Арктики его соотечественник Виллем Баренц.

«Мы полетели к озеру Бублик (...), отсюда видно самую высокую гору Урала — Народную (...) От вертолета до озера я шел по мягкому моховому ковру. Я не видел таких мягких ковров в дикой природе (...) Коми гостей встречает с комфортом», — написал в блоге путешественник.

Виды с горы Манарага в заповеднике Югыд Ва голландец назвал восхитительными, но отметил, что природа Коми таит опасности.

Ранее замглавы Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что обычный россиянин в состоянии позволить себе тур в Арктику.